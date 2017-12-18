ماروتا:" ديبالا يعيش أوقاتا صعبة"

كشف رئيس نادي جوفنتوس جيوسيبي ماروتا أنه يريد التعاقد مع صانع ألعاب في المركاتو الشتوي القادم بسبب تراجع مستوى الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقال:" وضعية ديبالا يمكن أن تحدث لأي لاعب كرة القدم، إذاً فهي مجرد لعبة، فاللاعب يمر بفترة صعبة، وإذا شعر بالراحة النفسية سيبهرنا بإمكانياته التي رأيناها في الماضي ".

وأضاف بأنه يسعى لاستقدام وسط ميدان خلال جانفي القادم لتعزيز الفريق، وكشف بأن إدارة "السيدة العجوز" مهتمة بلاعب نادي ليفربول الإنجليزي إيمري تشان منذ شهر، وأكد بأن المهمة لن تكون سهلة أمام كبار الأندية الأوروبية.