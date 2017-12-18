ماسكيرانو يرسم إنتقاله إلى الدوري الصيني

عقب جدل دام عدة أسابيع، يبدو أنّ مستقبل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بدأ يتضح، حسب تقارير إعلامية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية يكون نادي برشلونة قد جلس على طاولة المشاورات مع مبعوثي النادي الصين، هيبي فورتين، ووكيل أعمال اللاعب.

ووفقًا لنفس الصحيفة يكون ممثلا الناديين قد إتفقا على جميع شروط العقد اليوم الإثنين، ولم يبقى سوى الإعلان عن الصفقة.

وبهذا يكون البارصا قد جنى مبلغ 10 ملايين أورو ستساهم في ضم المدافع البرازيل ياري مينا لاعب نادي بالميراس.