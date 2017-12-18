18 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
ميسي: «من الرائع أن ننهي السنة بفوز على الريال» ميسي: «من الرائع أن ننهي السنة بفوز على الريال»
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ميسي: «من الرائع أن ننهي السنة بفوز على الريال»

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تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة الكلاسيكو المرتقبة الأسبوع المقبل, حيث عبر عن أمله في أن يوفق وزملائه في الفوز على ريال مدريد لانهاء السنة بقوة.

وقال: "من المهم الفوز على ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو, حتى نودع هذه السنة بانتصار كبير في البيرنابيو", وعن تتويجه بجائزتي الليغا قال: « هدفي الرئيسي هو الحصول على الألقاب الجماعية مع فريقي, أما الألقاب الفرديو فهي محل ترحيب ولكنها ليست بنفس الأهمية ".

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