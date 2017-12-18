ميسي: «من الرائع أن ننهي السنة بفوز على الريال»

تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة الكلاسيكو المرتقبة الأسبوع المقبل, حيث عبر عن أمله في أن يوفق وزملائه في الفوز على ريال مدريد لانهاء السنة بقوة.

وقال: "من المهم الفوز على ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو, حتى نودع هذه السنة بانتصار كبير في البيرنابيو", وعن تتويجه بجائزتي الليغا قال: « هدفي الرئيسي هو الحصول على الألقاب الجماعية مع فريقي, أما الألقاب الفرديو فهي محل ترحيب ولكنها ليست بنفس الأهمية ".