18 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
ميسي يحصد جوائز جديدة ميسي يحصد جوائز جديدة
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ميسي يحصد جوائز جديدة

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تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حصد ثنائية رائعة من جوائز الليغا عن الموسم الماضي, حيث نال جائزة الأسطورة دي ستيفانو التي تمنح لأفضل لاعب في الدوري بالإضافة جائزة هداف الليغا بعد تصدره الترتيب العام للموسم المنقضي برصيد 37 هدفا.

وقد تواجد النجم الأرجنتيني رفقة زميله أندريس إنييستا في العاصمة الاسبانية مدريد لحضور الحفل الذي تنظمه جريدة "ماركا" الاسبانية, والتي كان نصيب الرسام منها جائزة أفضل لاعب في المنتخب الاسباني بعد قيادته للمونديال عن جدارة.

وبالنسبة لبقية الجوائز فقد نال حارس الأتلتيكو يان أوبلاك جائزة أفضل حارس في الليغا متفوقا على نافاس وتير شتيغن بأدائه الباهر, بينما نال ميديليبار مدرب إيبار وليغانيس جائزة أفضل مدرب, بينما لم ينل حامل لقب الليغا ريال مدريد أي نصب من هذه الجوائز.

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