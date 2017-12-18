دونادوني: " اليوفي سيحصد كل الألقاب "

أكد مدرب بولونيا و أسطورة نادي ميلان الإيطالي روبيرتو دونادوني عقب الخسارة القاسية التي مني بها سهرة أمس على ملعبه أمام اليوفي بأن الأخير قوي من كل النواحي.

حيث صرح قائلاً:" عندما يلعبون بتلك الحرارة القتالية من الصعب إيقافهم ، فهم يريدون الفوز بأي ثمن مع الإصرار والعزيمة ".

كما كشف بأنه لم يندم على هذه الخسارة أكثر من ندمه على هزيمة ميلان الأسبوع الماضي بملعب سانسيرو.

للإشارة فإن دونا دوني إستقال من منصبه بعد الهزيمة 3_0 لحساب الجولة الـ من الدوري الإيطالي ، ليترك بولونيا في المرتبة الـ 12 برصيد 21 نقطة.