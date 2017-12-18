فيار: "إقصاء اسبانيا من المونديال وارد.. "

خرج رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم أنخيل ماريا فيلار عن صمته للدفاع عن نفسه حول الإتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء التحذيرات التي تلقتها إسبانيا من الفيفا وإمكانية معاقبتهم بالإقصاء من مونديال روسيا بسبب تدخل الحكومة في شؤون الإتحاد.

وقال فيلار: "إحتمال تسليط عقوبات على إسبانيا وإقصائها من مونديال روسيا وارد جدا, وذلك بسبب تدخل المجلس الأعلى للرياضة في شؤون الإتحاد, ولكن الأخبار المتداولة عن ضلوعي رفقة بعض أعضاء الإتحاد في تحريض الفيفا على معاقبة إسبانيا مجرد أوهام ولا أساس لها من الصحة", وأضاف: "أنا عقدت هذا المؤتمر الصحفي للتحذير من الوضع الخطير الذي يمكن يضرب كرة القدم الاسبانية بسبب المجلس الأعلى للرياضة, عليهم أن يراجعوا حساباتهم ولا يقوموا بتصرفات قد ندفع ثمنها غاليا, لماذا لا تحدث هذه الأمور عند جيراننا في فرنسا وألمانيا وإيطاليا".

وكانت صحيفة "إل باييس" الاسبانية قد نشرت مؤخرا مقترح المجلس الأعلى للرياضة باجراء انتخابات رئاسية مسبقة في الاتحاد الاسباني لكرة القدم بسبب توقيف فيلار عن ممارسة مهامه لمدة عام كامل من قبل القضاء الاسباني, وهو ما كان السبب وراء الخطاب الذي تلقته اسبانيا من الفيفا.