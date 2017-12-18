كأس إيطاليا.. نابولي لتفادي المفاجأة وروما واليوفي يحضران للقمة

تُستأنف منافسات الدور الثمن نهائي من كأس إيطاليا، غدًا الثلاثاء، بلقاء نابولي مع أودينيزي، وتختتم مساء الأربعاء بلقاء أتلانتا مع ساسولو وروما مع تورينو ويوفنتوس مع جنوى.

ويخطط ناديي روما وجوفنتوس لإقتصاد طاقتيهما تحضيرًا للقمة المرتقبة بين الناديين في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي.

وصرّح ماسيميليانو أليغري مدرب اليوفي، قائلًا: "الحالة المثالية لجوفنتوس لن تستمر بالضرورة، لذلك نحن بحاجة إلى التماسك ومواصلة الفوز بالمباريات.. نحقق ما نحققه الآن لأن الفريق ككل مستمر في العمل الجاد".

ومن مُرجح أن يتبع أليغري سياسة المداورة في إختيار تشكيلته للمباراة، في ظل التأهب للقمة المرتقبة أمام روما.

وكافح روما أمام كالياري قبل أن يخطف هدف الفوز عن طريق فيدريكو فازيو، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول السبت.

وقال المدافع الأرجنتيني فازيو: "علينا فقط التركيز على أنفسنا والقيام بمهمتنا، حصدنا النقاط الثلاث للمباراة لذلك نشعر جميعًا بالسعادة، والمباراة الأكثر أهمية الآن هي المباراة المقبلة".

أمّا نابولي، الذي يستضيف أودينيزي غدًا الثلاثاء، فقد تغلب على تورينو بـ3ـ1 أمس الأول السبت، لكن مهمته لن تكون سهلة بعد أن فجر أودينيزي أبرز مفاجآت الأسبوع في الدوري الإيطالي بفوزه على إنتر ميلان صاحب المركز الثالث بـ3ـ1.