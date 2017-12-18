ميخيتاريان قريب من هذا النادي

يبدو أن اللاعب الدولي الأرميني ومهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هينريخ ميخيتاريان لم يهضم بقائه في كرسي الإحتياط وهذا ما دفعه إلى الإستعداد لتغيير الأجواء.

بالرغم من قيمة صفقة إنتقاله إلى الشياطين الحمر المقدرة بـ 40 مليون أورو في صيف 2016 ، قادماً من بوريسيا دورتموند الأماني، إلا أن الاعب لم يقنع المدرب جوزيه مورينيو.

وحسب صحيفة كورير ديلو سبورت فإن الوجهة القادمة لنجم الأرميني ستكون إلى إيطاليا وبالتحديد نادي إنتر ميلان الذي يسعى لتقديم عرض للاعب خلال جانفي القادم.