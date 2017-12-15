مارادونا يقصف بايل

ذكرت صحيفة ذا الصن البريطانية أن الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عاد لتصريحاته النارية حول لاعبي ريال مدريد وجاء الدور هذه المرة على الولزي غاريث بايل .

حيث طلب الأسطورة الأرجنتيني من رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيريز تسريح بايل واستبداله بالنجم الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبامبي.

وكشفت ذات المصادر نقلا عن صحيفة آس الإسبانية أن مارادونا قال: «قلت لبريز عليك بجلب مبامبي, ولكنه رد علي بقوله لدينا كريستيانو, فقلت له عليك بتسريح بايل».

وأضاف: «أنا أنتظر إن كان سيفعل أو لا, ولكن ربما قد يسرح بايل إلى نادي ميلان الإيطالي أو الأنتر».

وهذا ما أثار من دون شك صخط الولزي الذي سيكون له لقاء قريب مع الأسطورة الأرجنتينية مارادونا خلال نهائي كأس العالم للأندية عندما يلاقي ريال مدريد نادي غريميو البرازالي غدا السبت بأبوضبي