ديمبيلي يعثر على كنز

كشفت صحيفة ذا الصن البريطانية أن الدولي البلجيكي ولاعب نادي توتنهام الإنجليزي موسى ديمبيلي تكمن من العثور على كنز قديم بقيمة ميلون جنيه تسترليني.

وجاء في الصحيفة أن ديمبيلي كان بصدد ترميم بناية قديمة يصل عمرها إلى 700 سنة بمدينة أفاس البلجيكية وتحويلها إلى فندق, وطلب من علماء الأثار بالمدينة بتفتيش البناية العجوز قبل بداية عملية الإصلاح, ليتفاجؤوا بوجود كنز بقو العمارة المتمثل من بعض الأواني الفخارية والزجاج يعود إلى القرن الثامن عشر ليتم عرض بعضها في قاعة الفندق و البعض الآخر في متحف مدينة أفاس.