ر وني يعود إلى منصة التتويجات

فاز اليوم نجم نادي إيفرتون الإنجليزي واين روني بجائزة أجمل هدف لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفتى الذهبي هدفه في المباراة التي جمعت نادي إيفرتون مع فريق واست هام لحساب الجولة ال 12 من البروميرليغ, حيث وقعه من وسط الميدان بتسديدة مركزة سكنت شباك الحارس جوهارد, والتي كان فيها روني نجم تلك السهرة بكل المقاييس بتسجيله "هاتريك".

وحتل "الغولدن بوي" المركز الخاس في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف على بعد أربعة أهداف من المتصدر محمد صلاح.