سيدورف يعود إلى الدوري البرازيلي !

أصبح الهولندي كلارنس سيدورف من العودة إلى الدوري البرازيلي كمدرب لنادي أتلتيكو باراناينسي، حسب تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة.

وذكرت عدة وسائل إعلام برازيلية أن سيدورف، صاحب 41 عامًا، اجتمع أمس الخميس مع مسؤولي نادي مدينة كوريتيبا بهذا الخصوص.

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ اللاعب السابق في صفوف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي تحمس للعرض، لكنه لم يقدم رد نهائي.

ويمر أتلتيكو باراناينسي خلال العام الجاري بفترة صعبة، إذ يحتل المركز الـ11 في جدول الدوري البرازيلي، رغم أنّه سيُشارك خلال 2018 في منافسات كوبا سود أمريكانا.

وترى إدارة النادي أن كوبا سود أمريكانا ستكون واحدة من الأهداف الكبرى للفريق خلال العام المقبل.

ويتمتع سيدورف بخبرة جيّدة في كرة القدم بالبلاد اللاتيني، حيث لعب في صفوف بوتافوغا ابرازيلي، الّذي اختتم معه مشواره كلاعب في 2013.

ودرب النجم السابق في صفوف إنتر ميلان وأجاكس أميستردام، كلًا من ميلان وشينزين، النادي المنتمي لقاطعة هونغ كونغ، الّذي أقاله قبل نحو عام.