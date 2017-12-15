غوارديولا يعادل رقم كونتي

يعتبر ثنائي الخط الأمامي "للمرنغي" البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بن زيمة الأكثر تسجيلا خلال المواجهات التي جمعتهم مع نادي بوريسيا دورتموند الألماني في دوري إقرأ التفاصيل أقرر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إراحة 6 من لاعبيه الأساسيين لمدة يومين، وذلك بعد أسبوع مكثف خاض فيه لاعبو "البلاوغرانا" مباراتين من العيار الثقيل في إقرأ التفاصيل

أوليفر كان في الصحراء ! يخطط الدولي الألماني وحارس نادي بايرن ميونخ السابق أوليفر كان لبناء أول أكاديمية لحراس المرمى خاص به في المملكة العربية السعودية. وعلقت صحيفة "fussball bild"، عن