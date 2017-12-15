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15 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
غوارديولا يعادل رقم كونتي
توج مدرب مانشستر ستي بيب غوارديولا بجائزة أحسن مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر.
وهذا بعد تحقيقه ل 15 فوزا متتاليا في البروميرليغ منذ شهر أوت الماضي, وبهذا التتويج أصبح غوارديولا ثاني مدرب يفوز بهذه الجائزة في ثلاثة أشهر متتالية بعدما حققها مدرب "البلوز" أنطونيو كونتي الموسم الفارط.
ويحتل "الستيزنس" المرتبة الأولى برصيد 49 نقطة على بعد 11 نقطة كاملة من الملاحق مانشستر يونايتد, قبل موقعة توتنهام المنتظرة غدا السبت.
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