15 ديسمبر 2017 1 0 خالد
الفيفا يوقف رئيس الإتحاد البرازيلي على ذمة التحقيق الفيفا يوقف رئيس الإتحاد البرازيلي على ذمة التحقيق
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الفيفا يوقف رئيس الإتحاد البرازيلي على ذمة التحقيق

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أعلنت لجنة القيم في الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة إنّها قررت بشكل مبدئي إيقاف ماركو بولو ديل نيرو رئيس الإتحاد البرازيلي لمدة 90 يومًا. وتم إيقاف ديل نيرو عن جميع أنشطة كرة القدم المحلية والدولية وقالت لجنة القيم التابعة لـ "الفيفا" في بيان إنّ الإيقاف قد يمدد لمدة 45 يوما إضافية. وجاء الإيقاف بناءً على طلب من غرفة التحقيقات في "الفيفا" الّتي تبحث في انتهاكات لميثاق القيم في الاتحاد الدولي لم يتم الكشف عنها.
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