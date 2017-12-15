غريميو يستعمل الريال للإنتقام من البارصا

يخطط نادي غريميو البرازيلي للإستعانة بريال مدريد، للإنتقام من برشلونة، الذي يخطط لخطف نجم الفريق البرازيلي، آرثور ميلو.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي غريميو اتصل بريال مدريد في الأيام الماضية، من أجل عرض نجم خط الوسط آرثور على الملكي، ومعرفة إمكانية التعاقد معه.

ويأتي هذا التصرف بسبب غضب إدارة غريميو من تصرفات برشلونة، الذي تواصل مع اللاعب من دون إذن النادي البرازيلي.

وأثارت صورة يظهر فيها اللاعب وهو يرتدي قميص برشلونة مع أندري كوري، كشاف النادي الكتالوني في البرازيل والذي لعب من قبل دورًا في انتقال نيمار إلى البارصا، غضب إدارة غريميو التي هددت بتقديم شكوى أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الكتالوني، إلّا أنّها لم تُقدم على هذه الخطوة حتى الآن.