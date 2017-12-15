15 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
صلاح الأفضل في الشهر الثاني على التوالي صلاح الأفضل في الشهر الثاني على التوالي
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صلاح الأفضل في الشهر الثاني على التوالي

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توج النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي كافضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق صاحب ال 25 ربيعا على كل من كيفن ديبروين مهاجم مانشستر ستي, وإيدن هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل سبعة أهداف مع «الريدز» خلال أربع مواجهات, فاز في ثلاث وتعادل في واحدة.

وبهذا يصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة وفي هذا الصدد قال: «في كل شهر أريد تسجيل أكبر عدد من الاهداف وساعدة فريق على الفوز».

وأضاف: «في هذا الشهر سجلت 7 اهداف واسعيد لهذا, ولكن الأهم يبقى هو تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق, وهذا ماحدث خلال هذا الشهر».

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