مارادونا.. كان بإمكاني الفوز بخمس كرات ذهبية

أكد الأسطورة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أنّه كان بإمكانه أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية، أكثر من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وفي تصريح لصحيفة "آس" الإسبانية، أبرز مارادونا جدارته كلاعب، كما سخر من تصريحات النجم البرتغالي الّتي إعتبر فيها نفسه "الأفضل في التاريخ".

وحين سأله الصحفي: "إذا كان كريستيانو الأفضل في التاريخ، فماذا تكون أنت؟"، قال مارادونا: "لذلك أقول، قولوا له ألّا يمزح"، معتبرًا أنّ الأفضل في التاريخ بالنسبة له، قد يكون نجم النادي الملكي، ألفريدو دي ستيفانو، أو الهولندي يوهان كرويف، نجم برشلونة.

وعلى الرغم من ذلك، أكد أسطورة "راقصي التانغو"، أن كريستيانو يعد لاعبا "رائعًا"، مشيرًا إلى أنّ ما يميّزه، هو أنه "حين يحتاج إليه الفريق، فإنه يلبي"، وأكد أنه "لا يوجد الكثير من اللاعبين، الذين يتمتعون بهذه الميزة، منذ كرويف".

تجدر الإشارة إلى أنّ جائزة الكرة الذهبية، كانت تُمنح للاعبين من أصل أوروبي فقط، حتى عام 1995، وقد نالها مارادونا مرة واحدة، بشكل شرفي، في حين حاز عليها كل من كريستانو وميسي، خمس مرّات.