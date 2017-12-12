الجزيرة يحتاج لـ3 حافلات أمام الريال

نفى الهولندي هينك تين كات، مدرب الجزيرة الإماراتي، أن يكون ماضيه مع برشلونة حافزًا له بشكل أكبر عند مواجهة ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدًا الأربعاء، وقال مازحًا إنّه يحتاج لوضع " 3 حافلات" أمام المرمى لصد هجمات بطل أوروبا.

وعمل تين كات، مساعدًا لمواطنه الهولندي فرانك ريكارد، في تدريب برشلونة في الفترة بين 2003 و2006.

وقال في المؤتمر الصحفي خاص بالمواجهة: "لا علاقة لمسيرتي مع برشلونة بمباراة الغد، فالوضع مختلف وأنا الآن أدرب الجزيرة، وأتعامل من هذا المنطلق".

وعن حظوظ الفريق الإماراتي في تحقيق مفاجأة على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أضاف: "الحلم أمر جيّد لكننا سنتحلى بالواقعية، ونود تقديم مباراة مشرفة".

متابعًا: "سيكون شعورا مثيرا للاعبين والجماهير، فمشاهدة نجوم ريال مدريد ربما لا تحدث سوى في الألعاب الإلكترونية، ويمكنني تخيل شعور فريقي، سيكون متحفزا جدا وأتمنى ألا يصيبه التوتر".

وواصل مُبتسمًا: "ربما يتطلب الأمر وضع 3 حافلات وليس حافلة واحدة أمام المرمى مثل مورينيو".