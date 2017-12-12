12 ديسمبر 2017 1 0 خالد
مدرب الجزيرة.. ميسي ورونالدو سيارتان من نفس الطراز بلونين مختلفين مدرب الجزيرة.. ميسي ورونالدو سيارتان من نفس الطراز بلونين مختلفين
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مدرب الجزيرة.. ميسي ورونالدو سيارتان من نفس الطراز بلونين مختلفين

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تجنب الهونلدي هينك تين كات مدرب نادي الجزيرة الإماراتي المقارنة بين كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد والفائز مؤخرًا بالكرة الذهبية للمرة الخامسة، وبين ليونيل ميسي، الذي صعد للفريق الأول لبرشلونة في فترة وجود تين كات من الجهاز الفني.

وصرّح الهولندي خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه ونادي ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية، في هذا الصدد قائلًا: "الأمر أشبه بالمقارنة بين سيارتين من فئة واحدة لكن واحدة حمراء اللون، والأخرى زرقاء وكل شخص يفضل اللون الّذي يحبه".

ويُشارك الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، في المنافسة العالمية كممثل عن البلد المنظم، في حين يُشارك الريال كبطل لدوري أبطال أوروبا.

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