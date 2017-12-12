12 ديسمبر 2017 1 0 خالد
مواجهة الريال موعد كلاسيكي لمدرب الجزيرة مواجهة الريال موعد كلاسيكي لمدرب الجزيرة
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مواجهة الريال موعد كلاسيكي لمدرب الجزيرة

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تُعد مواجهة ريال مدريد الإسباني لنادي الجزيرة الإماراتي في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدًا الأربعاء، هي الأولى من نوعها بين الفريقين.

غير أنّ المواجهة بالنسبة للهولندي هينك تين كات مدرب نادي الجزيرة تُعد كلاسيكية، حيث أنّه واجه الريال عدة مرات عندما كان مساعدًا لمواطنه فرانك ريشكارد عندما كان مدربًا لنادي برشلونة.

ويُشارك الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، في المنافسة العالمية كممثل عن البلد المنظم، في حين يُشارك الريال كبطل لدوري أبطال أوروبا.

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