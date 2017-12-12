12 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
مورينيو يرد على غوارديولا .. "إنها مسألة أخلاق وتربية" مورينيو يرد على غوارديولا .. "إنها مسألة أخلاق وتربية"
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مورينيو يرد على غوارديولا .. "إنها مسألة أخلاق وتربية"

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رفض المدرب البرتغالي جوزي مورينيو التعليق على تصريحات غريمه بيب غوارديولا حول ما حدث في غرف تغيير الملابس بعد داربي مانشسر, لكنه في المقابل أطلق تصريحا ناريا في حق المدرب الكتالوني ولاعبيه.

وقال: "أنا لست هنا للتعليق على ما يقوله غوارديولا, من حقه أن يصرح بما يشاء", وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله أنه بالنسبة لي ما حدث هو مسألة تربية وأخلاق, ولا يمكنني أن أقول أكثر من هذا" 

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