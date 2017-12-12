باراخا يعود إلى الدوري الاسباني مرة أخرى.. !!

عاد متوسط ​​الميدان الاسباني السابق روبين باراخا مرة الأسباني بعد سنوات من رحيله عن فالنسيا الذي سجل معه مشوارا إحترافيا رائعا طيلة 10 سنوات.

لكن باراخا عاد هذه المرة إلى الليغا الاسبانية كمدرب لنادي سبورتنغ خيخون الذي عينه خلفا ل باكو هيريرا المقال من منصبه بعد الخسارة أمام برشلونة "ب" في الجولة الماضية, وسبق ل باراخا أن بدأ مشواره الكروي مع شباب فالنسيا قبل أن يشرف على إلتشي ورايو فاييكانو في الدرجة الثانية, وسيسعى باراخا لقيادة سبورتينغ خيخون الذي يلعب له الجزائري آيت عثما إلى الدرجة الأولى بعدما غادروا الليغا نهاية الموسم الماضي.