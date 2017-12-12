بوغبا.. خيار القلب أبعدني عن الريال

أكد الدولي الفرنسي بول بوغبا أنّ العودة إلى مانشستر يونايتد كانت خيار القلب، رغم أنّه كان على وشك الإنتقال إلى ريال مدريد.

وعاد بوغبا إلى "المانيو" قادمًا من جوفنتوس الإيطالي، بعدما تركه في صيف 2012 لينتقل إلى صفوف "السيدة العجوز" مقابل.

وقال بوغبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لأكون صادقًا، فإنّ ريال مدريد تحدث معي، وفكرت بالذهاب إلى هناك، بينما كنت أفكر في العودة إلى مانشستر يونايتد في نفس الوقت".

وأضاف الدولي الفرنسي: "قلبي دائمًا كان يُطالب بالعودة إلى هنا، عدت ولم أكن أعرف لماذا وماذا سيحدث".

مواصلًا: "لكنني فعلت ذلك ولم أندم، فأنا لا أندم على إختياراتي أبدًا".