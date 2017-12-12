غوارديولا يكشف حقيقة ما حدث بعد داربي مانشستر

تطرق المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا للأحداث التي حصلت في غرف تغيير الملابس بعد داربي مدينة مانشستر الذي فاز به فريقه بهدفين لهدف واحد, على الرغم من نفي النادي حصول مناوشات بين لاعبي السيتي واليونايتد بعد اللقاء.

وقال غوارديولا: "لاعبونا كانوا يحتفلون بالفوز في الداربي بطريقة طبيعية, ما الذي تنتظرونه منهم", وأضاف: « الجميع حارب من أجل تحقيق هذا الفوز, وبعد المباراة احتفللنا مع أنصارنا قم توجهنا لغرف تغيير الملابس من أجل مواصلة الإحتفال, ومن حقنا أن نحتفل عند الفوز لأننا نتجرع طعم الخسارة عندما ننهزم أيضا » وأضاف: "لقد فزنا بالداربي ماذا كنتم تنتظرون منا, أنا شخصيا شجعت اللاعبين على الإحتفال لكن نصحتهم بالدخول إلى غرف تغيير الملابس إحتراما لجمهور منافسنا", أما عن المواجهات التي حصلت بين لاعبيه ولاعبي اليونايتد في النفق فقد رفض غوارديولا منح أي تفاصيل عن لموضوع, تجدر الإشارة أن جوزي مورينيو تنقل شخصيا إلى غرف تغيير ملابس السيتي وطلب منهم خفض أصوات الموسيقى التي كان يحتفلون بها.