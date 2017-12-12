توريس لـ كوستا .. سأقاتل من أجل مكانتي كأساسي

أكد الإسباني فيرناندو توريس على إستعداده للمنافسة كل من العائد دييغو كوستا وقادم فيتولو من أجل ضمان مكانة أساسية في صفوف أتلتيكو مدريد.

وفي مقابلة مع صحيفة "آس" صرّح المهاجم المخضرم: "لن أستسلم بعدما كافحت من أجل اللعب، مستقبلي يتحدد في مباراة السبت القادم، أخوض كل مباراة كما لو كانت الأخيرة، هذا هو أسلوبي، انضممت إلى النادي في سوق الانتقالات الشتوية وكانت أولى مبارياتي أمام ريال مدريد وبرشلونة".

وعن قرب وصول فيتولو في جانفي المقبل وعودة دييغو كوستا للملاعب، رد توريس: "الوضع ليس جديدًا، عدت معارًا في جانفي 2015 وانتهت فترة إعارتي وكنت لن أجدد، هكذا أبلغوني، لكنني استمريت في نهاية الأمر، لم أكن أفكر في شيء سوى في نهائي ميلانو (دوري الأبطال). كنت أجلس بديلاً بعد قدوم غاميرو، لكني أنهيت الموسم بخوض الكثير من المباريات".

مواصلًا: "الآن يأتي دييغو كوستا وسأعاني من أجل اللعب، لكني سأعمل للعب كأساسي، كما أفعل دائمًا".