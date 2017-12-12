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12 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
غاتوزو ل دوناروما ... "إفعل ما أطلبه منك وإلا سأحطمك"
تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية مقطع الفيديو الذي كان يهدد فيه مدرب ميلان الجديد جينارو غاتوزو حارسه الشاب دوناروما في المباراة الماضية أمام بولونيا لحساب الدوري الإيطالي.
وقامت وسائل الإعلام الإيطالية بترجمة حركات شفاه غاتوزو وهو يتحدث مع دوناروما أين قال له حسبهم بالحرف الواحد: "عليك أن تقوم بما أطلبه منك وإلا سأحطمك طيلة الأإسبوع", وفي تعليقه على تلك الحادثة قال غاتوزو: « أنا مدرب حماسي مثلما كنت كلاعب, وأنا أتعامل مع الجميع بنفس الطريقة ".
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