12 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
برشلونة يشرع في التفاوض مع هذا المدافع .. !! برشلونة يشرع في التفاوض مع هذا المدافع .. !!
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برشلونة يشرع في التفاوض مع هذا المدافع .. !!

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كشفت قناة "TV3" الكتالونية في خبر حصري أن إدارة برشلونة دخلت فعلا في مفاوضات مع إدارة نادي بالميراس البرازيلي لإنهاء صفقة المدافع المحوري يري مينا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكر نفس المصدر أن النادي الكتالوني أرسل ممثلين عن الإدارة للبرازيل من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبيل الإعلان عن التعاقد مع هذا المدافع خلال الميركاتو الشتوي المقبل بالنظر إلى حاجة الفريق الماسة لمدافع محوري, في ظل إصابة أومتيتي وإمكانية رحيل ماسكيرانو الشهر المقبل.

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