09 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
الوداد البيضاوي يغادر من مونديال الأندية مبكرا الوداد البيضاوي يغادر من مونديال الأندية مبكرا
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الوداد البيضاوي يغادر من مونديال الأندية مبكرا

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فشل نادي الوداد البيضاوي المغربي في اقتطاع تأشيرة إلى الدور نصف نهائي من مونديال الأندية المقام في الإمارات العربية المتحدة, بعد هزيمتهم أمام باتشوكا المكسيكي بهدف دون رد في الوقت الإضافي من المباراة.

وبهذا فشل أشبال المدرب حسن عموتة في تكرار تجربة الرجاء البيضاوي الذي بلغ نهائي البطولة العالمية سنة 2013, وسيواجه باتشوكا المكسيكي نادي غريميو البرازيلي بطل كأس ليبرتادورس في الدور المقبل, بينما سيواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا المتأهل من مباراة الجزيرة الإماراتي وأورواريدز الياباني صاحب لقب دوري أبطال آسيا. 

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