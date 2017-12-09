09 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
مورينيو يقصف لاعبي السيتي ويشعل الداربي مورينيو يقصف لاعبي السيتي ويشعل الداربي
الرئيسية | الدولـــي | مورينيو يقصف لاعبي السيتي ويشعل الداربي

مورينيو يقصف لاعبي السيتي ويشعل الداربي

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو دخل في أجواء الداربي المرتقب غدا الأحد بين مانشستر يوناتد و مانشستر ستي مبكرا من خلال تضريحاته النارية التي عودنا.

وذلك من خلال مهاجمة به لاعبي الستي واتهامهم بالتمثيل فوق أرضية الميدان للحصول على الأخطاء.

كما انتقد الحكم الذي سيدير ​​اللقاء بسبب تصفيره ثلاثة ركلات جزاء في آخر خمسة مواجهات أدارها لمانشستر يونايتد.

ليست الخرجة الأولى من نوعها «للسبيشل وان» حيث اعتاد على مثل هذه التصريحات التي تعتبر كحرب نفسية يستعملها للتأثير على خصومه.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع