مورينيو يقصف لاعبي السيتي ويشعل الداربي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو دخل في أجواء الداربي المرتقب غدا الأحد بين مانشستر يوناتد و مانشستر ستي مبكرا من خلال تضريحاته النارية التي عودنا.

وذلك من خلال مهاجمة به لاعبي الستي واتهامهم بالتمثيل فوق أرضية الميدان للحصول على الأخطاء.

كما انتقد الحكم الذي سيدير ​​اللقاء بسبب تصفيره ثلاثة ركلات جزاء في آخر خمسة مواجهات أدارها لمانشستر يونايتد.

ليست الخرجة الأولى من نوعها «للسبيشل وان» حيث اعتاد على مثل هذه التصريحات التي تعتبر كحرب نفسية يستعملها للتأثير على خصومه.