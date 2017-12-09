09 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
إدارة البارصا تكشف موعد عودة ديمبيلي إدارة البارصا تكشف موعد عودة ديمبيلي
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إدارة البارصا تكشف موعد عودة ديمبيلي

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كشفت صحيفة «مل موندو ديبورتيفو» الكتالونية اليوم عن موعد عودة المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي كان يعاني من إصابة منذ 16 سبتمبر الماضي.

حيث من المتوقع أن يلتحق نجم دورتموند السابق بزملائه في برشلونة يوم الرابع جانفي المقبل بمناسبة مباراة الكأس التي ستجمع البلاوغرانا بنادي سيلتا فيغو لحساب الدور السادس عشر, وهي أخبار مفرحة لعشاق النادي الكتالوني والمدرب أرنستو فالفيردي الذي يعول على ديمبيلي في الجزء الثاني من الموسم, وهو الذي اندمج في التدريبات الجماعية مع زملائه الأسبوع الماضي.

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