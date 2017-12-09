جماهير الريال توجه صفعة لرونالدو

يبدو أنّ الأمور بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني وجماهير النادي الملكي ليست على خير ما يرام لها رغم تتويج البرتغالي مؤخرًا بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي.

وأكد إستطلاع أجرته صحيفة "آس" الرياضية، أنّ 61.62% من مشجعي ريال مدريد يعتبرون أنّ أسطورة الملكي الراحل ألفريدو دي ستيفانو أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قال عقب تتويجه بالجائزة الجديدة: "أنا الأفضل في التاريخ".

إلّا أنّ جماهير المرينغي رفضت الإعتراف بما قاله "الدون"، باختار 61.62% من بين 20 ألفًا و494 شخصًا، خضعوا للاستطلاع النجم الراحل دي ستيفانو، مقابل 38.38% فضلوا كريستيانو.

ولعب دي ستيفانو مع الريال 396 مباراة رسمية سجل خلالها 307 أهداف، ساهمت في تتويجه بكأس أوروبا (الإسم القديم لدوري أبطال أوروبا) 5 مرات والدوري الإسباني 8 مرات بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا مرة وكأس الإنتركونتيننتال مرة وكأس لاتينا مرتين.

كما أبهر أسطورة الملكي الراحل العالم أجمع، بطريقة لعبه وقدرته على تخليص الكرة، والتحرك في وسط الملعب بالإضافة إلى قدرته المدهشة على التسجيل، وهو ما جعله يتوّج بلقب هدّاف الليغا 5 مرات.

من جانبه، خاض كريستيانو 412 مباراة بقميص الملكي وسجل 418 هدفًا، بمعدل أكثر من هدف في المباراة الواحدة، الأمر الذي جعله يحصل على جائزة "البيتشيتشي" 3 مرات.

وتوّج "صاروخ ماديرا" مع الريال ببطولة التشامبيونز ليغ 3 مرات والليغا مرتين وبكأس ملك إسبانيا مرتين، بالإضافة كأس السوبر الإسباني مرتين وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات ومونديال الأندية مرتين.