موراتي ... "مورينيو ندم على مغادرة الإنتر"

عاد ماسيمو موراتي الرئيس السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي للمغامرة التي عاشها على رأس النادي في حوار مع إحدى القنوات الإيطالية والتي خص منها مساحة كبيرة للحديث عن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو.

وأكد موراتي أنه مازال قريبا من الإنتر فهو قبل كل شيئ مشجع الفريق قبل أن يكون مسيرا وعبر عن سعادته إزاء الوضعية الجيدة التي يعيشها النيراتزوري حاليا تحت قيادة الملاك الجدد للنادي.

كما تطرق إلى قضية رحيل المدرب جوزي مورينيو الذي أحرز مع الإنتر الثنائية بتتويجه بلقب رابطة أبطال أوروبا وبكأس إيطاليا موسم 2010/2009, وأكد على ندمه بمغادرة الأنتر في تلك الفترة.

وكشف بأنه لم يضغط أبدا عليه للبقاء مع "النيراتزوري" حيث قال: » عندما هم بالرحيل إلى مدريد قال لي بأنه ذاهب للعمل في شركة وليس كعائلة, كنت أريده أن يبقى في الأنتر, ولكني قلت له أنه حر في اختياراته, وكانت دموعه صريحة, أنا سعيد لأنه مازال يقول بأن فريقه المفضل هو الإنتر ".