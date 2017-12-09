البياسجي لتصحيح الأمور وليل لتأكيد الحضور

يستقبل اليوم فريق باريس سان جيرمان نادي ليل برسم الجولة ال 16 من الدوري الفرنسي.

ويسعى الباريسيون للعودة إلى سلسلة النتائج الإيجابية خاصة وأن الفريق سجل انهزامين في آخر مواجهتين, الأولى كانت في الجولة الماضية أمام نادي سترازبورغ والثانية في دوري أبطال أوروبا ضد باير ميونخ.

كما ستعرف تشكيلة المدرب أوناي إيمري غياب النجم البرازيلي نيمار داسيلفا بسبب العقوبة وكذلك المدافع تياغو سيلفا المصاب, وأمام كل هذه الظروف فالخطأ ممنوع أمام ليل.

أما بالنسبة لنادي ليل فهو يطمح لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتأكيد تستفاقته بعد الفوزين الأخيرين في الجولتين الماضيتين غادر من خلالهما المنطقة الحمراء.

ويعول الشماليون كثيرا على حارسهم المتألق مينيو الذي يقدم في مستويات كبيرة كما أنه المفترض أن يكون اللاعب الجزائري يسين بن زية ضمن التشكيلة الأساسية لنادي الشمال الفرنسي.