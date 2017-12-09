أخبار سارة لمورينيو قبل مواجهة الغريم

تلقى البرتغالي جوزي مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أخبارًا سارة، قبل ساعات من الداربي المرتقب أمام الغريم مانشستر سيتي، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ميرور" أنّ الدولي البلجيكي مروان فيلايني، شارك في تدريبات الفريق طوال الأسبوع الماضي إلى جانب المصابين الآخرين زلاتان إبراهيموفيتش وفيل جونز.

ويحتاج مورينيو لخدمات فيلايني، بعدما تقرر إيقاف الفرنسي بول بوغبا عقب طرده في المباراة الأخيرة أمام آرسنال، وذلك من أجل الإستفادة من طوله خاصة في الكرات الثابتة.

وقال مورينيو في وقت سابق، حول اللاعبين المصابين: "زلاتان مُتاح، جونز مُتاح، فيلايني.. يجب الإنتظار لساعات، مايكل كاريك وإيريك بيلي سيغيبان للإصابة، ونيمانيا ماتيتش مُصاب، لكنه سيلعب".