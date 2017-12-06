كونتي يتحدى البارصا والبي.أس.جي

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، إنّ فريقه لا يخشى إمكانية مواجهة برشلونة أو باريس سان جيرمان في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا. حيث احتل تشيلسي، المركز الثاني في مجموعته في دوري الأبطال، خلف روما، عقب تعادله 1-1 مع أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء. وقال كونتي: "عند الوصول إلى الدور التالي من هذه المسابقة، يجب أن نكون مستعدين لمواجهة أفضل الفرق". متابعًا: "يمكن أن نلعب ضد برشلونة أو باريس سان جيرمان، لكن يجب أن نستعد جيدًا للأمر، ثم نرى ما سيحدث". وتشيلسي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الّذي لم يتصدر مجموعته هذا الموسم، حتى الآن، بعدما حسمت فرق مانشستر سيتي واليونايتد وتوتنهام هوتسبير المركز الأول. وقد يلتحق ليفربول أيضا بهذا الثلاثي، ويتصدر المجموعة الخامسة على حساب إشبيلية، إذا فاز على سبارتاك موسكو في وقت لاحق، اليوم الأربعاء. وقال كونتي، إنّ إمكانية وصول 5 فرق إنجليزية إلى الدور المقبل يُظهر كم المواهب الموجودة في الدوري الممتاز، لكنه يعتقد أنّ بعض الأندية المحلية كانت في مجموعة أسهل من تشيلسي. موضحًا: "أعتقد أنّ الأمر لم يكن بسيطًا، لكن سهلًا بالنسبة لبعض هذه الفرق في التأهل للدور التالي، لكن في المستقبل سنرى ما سيحدث. لا تنسوا أن البريمييرليغ يكون شاقًا جدًا، ويجب خوض الكثير من المباريات". وستسحب قرعة الدور الثاني من دوري الأبطال، يوم الإثنين المقبل.