برشلونة يتنفس الصعداء

شهدت الحصة التدريبية لنادي برشلونة الإسباني صبيحة اليوم عودة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي إلى تدريبات الفريق.

وكانت المفاجأة اليوم في النادي الكتالوني بعد الفوز سهرة أمس على سبورتينغ لشبونة برسم الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.

وعرفت الحصة, التي يحظر فيها "البلوغرانا" لمواجهته المقبلة في الدوري الإسباني أمام فياريال, بداية المهاجم الفرنسي بلمس الكرة.

وهذا بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخض خلال مقابلة خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أكتوبر الماضي.

يذكر أن النادي "الكتالوني" تعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي هذا الصيف, قادما من نادي بوروسيا دورتموند الالماني, في صفقة وصلت 150لى 150 مليون أورو.