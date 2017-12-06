جماهير "البافاري" تهاجم نيمار بطريقة مبتكرة

قامت جماهير نادي بايرن ميونخ الألماني بمهاجمة البرازيل نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان بطريقة مبتكرة في مواجهة الفريقين في آخر مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وألقت جماهير النادي "البافاري" على نيمار أموالًا مزيفة، تحمل صورة مفبركة للدولي البرازيلي عليها، خلال تنفيذه لإحدى الضربات الركنية خلال الشوط الأول، كناية عن وضع الأموال طموحا له، عندما قرر منح الضوء الأخضر لباريس سان جيرمان لكسر قيمة شرطه الجزائي في عقده مع برشلونة.

وواجه نيمار، انتقادات كبيرة بعد رحيله عن البارصا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف الماضي، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون أورو.