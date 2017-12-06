06 ديسمبر 2017 1 0 عبدالغني عليوة
غوارديولا يريد هذا اللاعب في الميركاتو غوارديولا يريد هذا اللاعب في الميركاتو
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غوارديولا يريد هذا اللاعب في الميركاتو

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كشف موقع ميركاتو الفرنسي اليوم أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا, عاد للإهتمام بخدمات مهاجم أرسنال ألكسيس سانشيز خلال الميركاتو الشتوي.

قبل أيام قليلة صرح المدير الفني للمدفعجية أرسن فينغر أن اللاعبين مسعود أوزيلواليكسيس سانشيز سيبقيان في كتيبته هذا الشتاء بالرغم من أن عقدهما ينتهي في صيف 2018.

إلا أن إدارة "السيتيزنس" عازمة على الظفر بخدمات الشيلي في جانفي المقبل بتقديم عرض مغري له قصد تسريحه من إدارة "الغانرز" في جانفي المقبل.

ورفضت إدارة النادي اللندني تسريح اللاعب هذا الصيف بسبب عدم وجود البديل الملائم له, فإذا تكمن مسيرو أرسنال من إيجاد البديل فإن رحيل سانشاز هذا الشتاء سيكون مؤكد. 

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