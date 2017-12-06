06 ديسمبر 2017 1 0 خالد
توتنهام يواجه أبويل بالشباب في رابطة الأبطال توتنهام يواجه أبويل بالشباب في رابطة الأبطال
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توتنهام يواجه أبويل بالشباب في رابطة الأبطال

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يخطط الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لإراحة جل لاعبيه الأساسيين ومنح الفرصة للشباب عندما يستضيف أبويل نيقوسيا القبرصي في آخر مباريات دور المجموعة في دوري أبطال أوروبا.

وسيريح مدرب النادي اللندني، الذي لم ينتصر في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، لاعبيه الأساسيين بسبب توالي المباريات خاصة بعد ضمان التأهل.

لكن ديلي آلي، الذي غاب عن أول 3 مباريات عن دور المجموعات بسبب الإيقاف، سيبدأ المباراة إلى جوار خريجي أكاديمية النادي.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي بالمواجهة: "سنريح بعض اللاعبين لكن ديلي سيشارك، إنه يحتاج للعب، كازايا ولوك أموس يقدمان مستوى جيّد للغاية وكذلك سلوكهما جيّد أيضًا، لذلك يستحقان هذه الفرصة لأنّهما يملكان الكفاءة في مركزيهما".

مضيفًا: "سنحاول تجربتهما وكيف سيؤثران على أداء الفريق، نحن بحاجة للاعب وسط مثل لوك أموس ومهاجم آخر مثل كازايا سترلينغ".

وضمن توتنهام تأهله متصدرًا للمجوعة الـ8 إلى الدوري الثاني لأعرق البطولات في القارة العجوز.

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