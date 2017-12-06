نيمار يكسر كل الشكوك

وجه النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي دعوة إلى زميليه السابقين في برشلونة ليونال ميسي ولويس سواراز في حفل إفتتاح معهد نيمار لكرة القدم في ال 19 من ديسمبر المقبل.

وسينظم نيمار حفلا ضخما يبث على التلفزيون البرازيلي بحظور عدد من الممثلين البرازيليين وكذا لاعبين لكرة القدم.

كما يحظر نيمار لمفاجئة أصدقائه بهدية غير منتظرة لكل من ميسي وسواراز و كذا لاعب ليفربول كوتينيو وزميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس.

ومن خلال هذا الحفل فإن قائد منتخب "السامبا" يأكد على قوة العلاقة التي تربطه بالثنائي الكتالوني نافيا بذلك وجود أي خلافات بينهم.