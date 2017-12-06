06 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
نيمار يكسر كل الشكوك نيمار يكسر كل الشكوك
الرئيسية | الدولـــي | نيمار يكسر كل الشكوك

نيمار يكسر كل الشكوك

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

وجه النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي دعوة إلى زميليه السابقين في برشلونة ليونال ميسي ولويس سواراز في حفل إفتتاح معهد نيمار لكرة القدم في ال 19 من ديسمبر المقبل.

وسينظم نيمار حفلا ضخما يبث على التلفزيون البرازيلي بحظور عدد من الممثلين البرازيليين وكذا لاعبين لكرة القدم.

كما يحظر نيمار لمفاجئة أصدقائه بهدية غير منتظرة لكل من ميسي وسواراز و كذا لاعب ليفربول كوتينيو وزميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس.

ومن خلال هذا الحفل فإن قائد منتخب "السامبا" يأكد على قوة العلاقة التي تربطه بالثنائي الكتالوني نافيا بذلك وجود أي خلافات بينهم. 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع