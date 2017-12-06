كلوب.. إمّا كل شيء أو لا شيء !

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أنّ فريقه لن يدخر أيّ جهد أمام منافسه سبارتاك موسكو الروسي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وصرّح كلوب خلال مؤتمر صحفي، الخاص باللقاء، قائلًا: "كل شيء أو لا شيء، ما يعني أنك ستفوز أو ستخسر".

مضيفًا: "نعلم أنه يمكننا أن نتعادل، لكن هذه المعلومات مفيدة فقط بعد المباراة.. لا يمكن ولا نريد أن نلعب من أجل التعادل".

ويكفي التعادل ليفربول، لضمان تأهله متصدرًا للمجموعة الـ5، والإطاحة بمنافسه الروسي، ثالث المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي إشبيلية في الوصافة، بـ8 نقاط.