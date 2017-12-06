06 ديسمبر 2017 1 0 خالد
بوريسيا يسعى لهزيمة رونالدو ! بوريسيا يسعى لهزيمة رونالدو !
الرئيسية | الدولـــي | بوريسيا يسعى لهزيمة رونالدو !

بوريسيا يسعى لهزيمة رونالدو !

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

بات نادي بوريسيا دورتموند مطالب بإيقاف خطورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد كما تمكن بايرن ميونخ من إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الجديد القديم يوب هاينكس.

وتصدرت صورة هاينكس، مدرب البايرن ونيمار دا سيلفا، نجم البي إس جي، غلاف صحيفة "فوسبال بيلد"، الّتي قالت: "نيمار أقل من بايرن هاينكس القوي".

وأضافت الصحيفة: "لأول مرة .. نيمار لا يسجل في دوري الأبطال هذا الموسم، مع هاينكس البايرن ينجح مجددًا".

كما خصصت الصحيفة جزءًا للحديث عن مواجهة بوروسيا دورتموند وريال مدريد الليلة، معنونة: "بوس يحث فريقه على هزيمة رونالدو".

ويحل أسود الفيتيفاليا ضيوفًا على ملعب سينتياغو بيرنابيو بغرض ضمان المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع