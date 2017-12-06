بوريسيا يسعى لهزيمة رونالدو !

بات نادي بوريسيا دورتموند مطالب بإيقاف خطورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد كما تمكن بايرن ميونخ من إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الجديد القديم يوب هاينكس.

وتصدرت صورة هاينكس، مدرب البايرن ونيمار دا سيلفا، نجم البي إس جي، غلاف صحيفة "فوسبال بيلد"، الّتي قالت: "نيمار أقل من بايرن هاينكس القوي".

وأضافت الصحيفة: "لأول مرة .. نيمار لا يسجل في دوري الأبطال هذا الموسم، مع هاينكس البايرن ينجح مجددًا".

كما خصصت الصحيفة جزءًا للحديث عن مواجهة بوروسيا دورتموند وريال مدريد الليلة، معنونة: "بوس يحث فريقه على هزيمة رونالدو".

ويحل أسود الفيتيفاليا ضيوفًا على ملعب سينتياغو بيرنابيو بغرض ضمان المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.