إبراهيموفيتش يعود إلى قضية أرسنال

كشف زلاطان إبراهيموفيتش عن الأسباب التي جعلته يغادر نادي أرسنال الإنجليزي والإنتقال لى نادي أجاكس سنة 2000.

وجاء في صحيفة ذا الصن الإنجليزية أن السلطان قرر المغادرة بسبب شعوره بالإهانة من إصرار المدرب آرسن فينغرعلى إخضاعه للفترة التجريبية قبل التوقيع مع الغانرز, و قال إيبرا: "ذهبت إلى لندن لملاقاة فنغر, فطلب مني إختبار تجريبي, ولكني رفضت, وقلت له إما أن تقبلني مباشرة أو لا أنا لست هنا لأضيع الوقت ".

وأضاف: «كان لدي بالفعل هذا النوع من الثقة, لأن في ذهني كنت الأقوى بين الجميع, حتى عندما كنت صغيرا».

وعندما أنتقل النجم السويدي إلى العملاق الهلندي أجاكس أمستردام سنة 2001 قال: «كنت أود أن أريهم مافاتهم».

كما تطرق مهاجم المان يونايتد ىلى الحياة الصعبة التي كان يعيشها في صغره وإلى الفضل الكبير الذي يعود لوالده الذي كان سندا قويا له.