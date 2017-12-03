03 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
إبراهيموفيتش يعود إلى قضية أرسنال إبراهيموفيتش يعود إلى قضية أرسنال
الرئيسية | الدولـــي | إبراهيموفيتش يعود إلى قضية أرسنال

إبراهيموفيتش يعود إلى قضية أرسنال

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

كشف زلاطان إبراهيموفيتش عن الأسباب التي جعلته يغادر نادي أرسنال الإنجليزي والإنتقال لى نادي أجاكس سنة 2000.

وجاء في صحيفة ذا الصن الإنجليزية أن السلطان قرر المغادرة بسبب شعوره بالإهانة من إصرار المدرب آرسن فينغرعلى إخضاعه للفترة التجريبية قبل التوقيع مع الغانرز, و قال إيبرا: "ذهبت إلى لندن لملاقاة فنغر, فطلب مني إختبار تجريبي, ولكني رفضت, وقلت له إما أن تقبلني مباشرة أو لا أنا لست هنا لأضيع الوقت ".

وأضاف: «كان لدي بالفعل هذا النوع من الثقة, لأن في ذهني كنت الأقوى بين الجميع, حتى عندما كنت صغيرا».  

وعندما أنتقل النجم السويدي إلى العملاق الهلندي أجاكس أمستردام سنة 2001 قال: «كنت أود أن أريهم مافاتهم».

كما تطرق مهاجم المان يونايتد ىلى الحياة الصعبة التي كان يعيشها في صغره وإلى الفضل الكبير الذي يعود لوالده الذي كان سندا قويا له.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع