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03 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
كلوب يقترب من خطف نجم دورتموند
كشفت تقارير إعلامة إنجليزية أن يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يستعد لخطف نجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وذكرت صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية أن كلوب يستعد للتقدم بعرض رسمي لإدارة دورتموند من أجل التعاقد مع الهداف الغابوني بيار أوباميانغ لتعزيز صفوف "الريدز" لما تبقى من الموسم, مستغلا المشاكل التي يعاني منها مع فريقه دورتموند وكذلك العلاقة القوية التي تربطه به بحكم أنه كان وراء قدومه من سانت إيتيان إلى دورتموند عندما كان مدربا للفريق.
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