كلوب يقترب من خطف نجم دورتموند

أقرر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إراحة 6 من لاعبيه الأساسيين لمدة يومين، وذلك بعد أسبوع مكثف خاض فيه لاعبو "البلاوغرانا" مباراتين من العيار الثقيل في إقرأ التفاصيل تم نحت تمثال جديد للنجم البرتغالي كربستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من قبل الفنان أنطونيو نافارو يبلغ وزنه 60 كغ ويبلغ طوله حوالي إقرأ التفاصيل

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