03 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
ساري يدق ناقوس الخطر ساري يدق ناقوس الخطر
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ساري يدق ناقوس الخطر

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كشف مدرب نابولي عن الأسباب التي أدت إلى الخسارة  أمام اليوفي في عقر الديار ما جعل الفريق يرهن مركز صدارة ترتيب الكالتشيو.
حيث صرح ساري بأن مستوى الفريق تراجع كثيرا نتيجة الإصابات التي ضربت ركائز الفريق  والمشاكل البندية التي باتت تعصف مؤخرا بأشباله.
كما عرج المدرب على تراجع مستوى المهاجم لورينزو إنزيني وكشف بأنه يعاني من إلتهاب العانة وتأثر كثيراً خلال مواجهة شختار الأكراني وقال بأن إشراكه في مباراة اليوفي يرجع إلى غياب البديل الملائم له.
و تطرق المدرب ساري إلى إنخفاض أداء الاعبان دريس مارتينز و خوسي كاييخون فالأول لم يسجل طيلة أربع مباريات أما الثاني في تسع مواجهات كاملة ، فهي إشارة من المدرب ماوريزيو يدعو فيها لإدارة نابولي إلى التحرك خلال الميركاتو الشتوي لتعويض الغيابات. 
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