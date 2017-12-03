03 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
البارصا تفتح أبواب الرحيل أمام هذا اللاعب البارصا تفتح أبواب الرحيل أمام هذا اللاعب
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البارصا تفتح أبواب الرحيل أمام هذا اللاعب

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مع إقتراب موعد الميركاتو الشتوي فصلت إدارة برشلونة في مستقبل بعض اللاعبين الذين كان مستقبلهم مجهولا في بداية الموسم الحالي.

وعلى رأسهم الدولي التركي أردا توران الذي قرر الرحيل رسميا عن برشلونة مطلع شهر جانفي المقبل بعدما فشل في إقناع المدرب الجديد أرنستو فالفيردي على غرار ما عاشه الموسم الماضي مع أنريكي, وكان أردا توران متواجدا أمس في العاصمة الإنجليزية لندن لمناقشة العروض التي وصلته حتى الآن من إيطاليا وإنجلترا وحتى من بلده تركيا, حيث أكد وكيل أعماله أنه تلقى عرضا قويا من إدارة غالاتاسراي التركي وبيشيكتاش, لكنه تواجده في لندن غذى إمكانية انتقاله إلى أرسنال ولم لا عقد صفقة تبادلية مع برشلونة بالتعاقد مع أوزيل.

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