03 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
برزاغلي: «هذا هو سر فوزنا على نابولي» برزاغلي: «هذا هو سر فوزنا على نابولي»
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برزاغلي: «هذا هو سر فوزنا على نابولي»

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كشف لاعب اليوفي أندريا برزاغلي عن سر فوز رفاقه في مباراة القمة التي جمعتهم سهرة الجمعة أمام نادي نابولي في سان باولو.

حيث صرح بأنه شحن زملاءه قبل المباراة وشدد على ضرورة وحدة المجموعة والتحلي بروح الفريق التي غابت عنهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب صحيفة لاغازيتاديلوسبورت الإطالية فإن الفوز الكبير الذي حققه اليوفي لايتوقف فقط على مسجل الهدف غونزالو هيغوايين, بل على الخطاب الحماسي والمعنوي الذي وجهه صاحب ال 36 عاما إلى رفاقه, وبهذا تمكن المدافع برزاغلي من إعطاء الدفع المعنوي الازام قبل المواجهة والنتيجة ظهرت فوق الميدان.

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