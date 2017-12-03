مورينيو يصر على خطف هذا اللاعب .. !!

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو مصر على التعاقد مع مدافع توتنهام في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي الانجليزي داني روز البالغ من العمر 27 عاما والذي ينشط كظهير أيسر في نادي توتنهام, حيث يصر المدرب البرتغالي جوزي مورينيو على التعاقد معه لتغطية الضعف الذي يعاني منه فريقه على الجهة اليسرى, خاصة أنه يتواجد في نهاية عقده ويمكنه التفاوض مع أي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل, لكن مورينيو يواجه منافسة شرسة من غريمه مانشستر سيتي ونادي إيفرتون اللذان يرغبان في التعاقد معه, من جانبه يصر بوكيتينيو على تهميش مدافعه الدولي الانجليزي هذا الموسم حيث لم يشركه سو في مبارتين, وذلك لإرغامه على التجديد مع توتنهام.