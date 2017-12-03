راموس يحطم رقما قياسيا غريبا في الليغا

تمكن المدافع الدولي الاسباني سيرجيو راموس من تدوين اسمه في تاريخ الليغا الاسبانية بمناسبة مباراة الأمس التي جمعت فريقه ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

حيث كان صخرة دفاع "الميرينغي" على موعد مع تحطيم رقم قياسي غريب في الليغا الاسبانية أمس, بعدما أصبح اللاعب الأكثر طردا في الدوري منذ نشأته بتلقيه البطاقة الحمراء 19 في مشواره الكروي مع إشبيلية وريال مدريد في الليغا الاسبانية, بينما كان الرقم السابق باسم بابلو ألفارو وتشافي أغوادو للذان طردا من قبل في 18 مناسبة, بينما تلقى راموس في المجموع 24 بطاقة حمراء من أصل 541 مباراة خاضها كلاعب مع ريال مدريد في كل المسابقات.