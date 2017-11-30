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30 نوفمبر 2017 1 0 عبدالغني عليوة
سيلفا يجدد مع الستي
أعلن نادي مانشستر ستي الإنجليزي اليوم عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد لاعبه الإسباني دافيد سيلفا.
وكشفت إدارة الستي أن متوسط الميدان سيلفا سيستمر مع الفريق لثلاثة سنوات إيضافية إلى غاية 2020 .
وهذا نظرا لمايقدمه مع "السيتيزنس" في الموسم الحالي بمساهمته في الفوز ب19 مباراة متتالية والإنفراد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين.
كما أعرب الاعب عن سعادته قائلاً:" أنا سعيد بتجديد العهد مع الستي وبمواصلة المشوار خاصةً بالتواجد مع المدرب غوارديولا".
و يعتبر سيلفا من أقدم الاعبين المتواجدين في كتيبة السيتي فبهذا التمديد سيضمن تواجده مع النادي لعشرة سنوات كاملة.
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